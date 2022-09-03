Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST Karadeniz organizasyonu kapsamında bugün Samsun'a geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasının sonunda TEKNOFEST'e katılan ziyaretçilerin sayısını açıkladı. Erdoğan, ''TEKNOFEST'e bugün 220 bin ziyaretçi gelmiş. Bu ne güzel ilgi, bu ne güzel coşku.'' dedi.