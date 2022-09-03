03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısını açıkladı

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısını açıkladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2022 16:06
Güncelleme:03.09.2022 16:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST Karadeniz organizasyonu kapsamında bugün Samsun'a geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasının sonunda TEKNOFEST'e katılan ziyaretçilerin sayısını açıkladı. Erdoğan, ''TEKNOFEST'e bugün 220 bin ziyaretçi gelmiş. Bu ne güzel ilgi, bu ne güzel coşku.'' dedi.
TEKNOFEST’e gelen ziyaretçi sayısını açıkladı
TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısını açıkladı
Kılıçdaroğlu’na tepki: Bukalemun gibi...
Kılıçdaroğlu’na tepki: Bukalemun gibi...
İşte TEKNOFEST’e katılan yarışmacı sayısı
İşte TEKNOFEST'e katılan yarışmacı sayısı
HDP’li Güzel adliyeye sevk edildi
HDP'li Güzel adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
ABD olmazsa PKK/PYD olmazdı
"ABD olmazsa PKK/PYD olmazdı"
Hakaret ve tehditler onları yıldırmadı
Hakaret ve tehditler onları yıldırmadı
Göktaş ve Özer ne zaman iade edilecek?
Göktaş ve Özer ne zaman iade edilecek?
Ünsal Ban ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
Ünsal Ban ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
Türkiye’den Pakistan’a destek
Türkiye'den Pakistan'a destek
Başkan Erdoğan TEKNOFEST’e gidiyor
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e gidiyor
Başkan Erdoğan’dan İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster