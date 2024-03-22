22 Mart 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan, Tekirdağ'da iftar programında vatandaşlara telefonla seslendi: Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım
Başkan Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına, telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Cüneyt kardeşimizle inşallah yeni bir dönemi Tekirdağ'da başlatalım. Bu vesileyle şu kalan kısa sürede yoğun bir çalışma yapalım. Ana kademe, kadın kolları, gençler hep birlikte bu çalışmayla inşallah Şarköy'ü de Tekirdağ'ı da alalım. Bu müjdeyi Ankara'dan duymak istiyorum" ifadelerini kullandı.