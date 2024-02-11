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Başkan Erdoğan Tekirdağ'a gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 12:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliği önündeki Hükümet caddesinde düzenlenen mitinge katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel A Haber'de açıklamalarda bulundu.
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Başkan Erdoğan Tekirdağ’a gidiyor
Başkan Erdoğan Tekirdağ'a gidiyor
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