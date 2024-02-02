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Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte AK Parti'nin Bursa ilçe belediyeleri başkan adayları

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 16:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. İşte isim isim Bursa'nın ilçelerindeki AK Parti ve MHP'nin adayları...
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