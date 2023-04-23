23 Nisan 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan TCG Anadolu personeline hitap etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesinde TCG Anadolu personeline hitap etti. Başkan Erdoğan "İspanyollar ve İngilizlerle görüşmelerim olumlu geçti. TCG Anadolu'nun bir üst basamağını inşallah gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. İşte Başkan Erdoğan'ın o mesajları...