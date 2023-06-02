02 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan TBMM’den ayrıldı! Meclis’te yoğun ilgi

Başkan Erdoğan TBMM’den ayrıldı! Meclis’te yoğun ilgi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2023 15:20
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28’inci yasama dönemi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi. Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti. Başkan Erdoğan TBMM’den ayrıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan TBMM’den ayrıldı
Başkan Erdoğan TBMM’den ayrıldı
HDP’den İstiklal Marşı’na saygısızlık
HDP'den İstiklal Marşı'na saygısızlık
28. yasama dönemi başladı
28. yasama dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni dönem!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem!
TBMM’de Devir Teslim Töreni
TBMM'de Devir Teslim Töreni
TBMM’de tarihi gün!
TBMM'de tarihi gün!
TBMM’de yeni dönem başlıyor
TBMM'de yeni dönem başlıyor
Yeni dönem başlıyor
Yeni dönem başlıyor
İBB’ye üst geçit tepkisi
İBB'ye üst geçit tepkisi
Gazeteci Mehmet Barlas yaşamını yitirdi!
Gazeteci Mehmet Barlas yaşamını yitirdi!
Gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti!
Gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti!
Daha Fazla Video Göster