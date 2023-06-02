02 Haziran 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan TBMM’den ayrıldı! Meclis’te yoğun ilgi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28’inci yasama dönemi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi. Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti. Başkan Erdoğan TBMM’den ayrıldı.