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Başkan Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi! Küçük sporcularla sohbet etti

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Giriş: 20.04.2022 15:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası TBMM bahçesinde kurulan stantları gezen çocuklarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen etkinliklere iştirak eden küçük sporcularla sohbet etti.
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Küçük sporcularla sohbet etti
Küçük sporcularla sohbet etti
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