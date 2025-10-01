01 Ekim 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan TBMM'de ayrılıyor!

Başkan Erdoğan TBMM'de ayrılıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 16:02
Güncelleme:01.10.2025 16:06
Başkan Erdoğan, yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından Meclis’te siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. Görüşmeye MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yanı sıra DEM Parti eş başkanları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, görüşmenin samimi ve verimli bir atmosferde geçtiğini ifade etti.
