Başkan Erdoğan TBMM’de ayrılıyor!

Başkan Erdoğan, yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından Meclis’te siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. Görüşmeye MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yanı sıra DEM Parti eş başkanları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, görüşmenin samimi ve verimli bir atmosferde geçtiğini ifade etti.

