Başkan Erdoğan, ‘Tayyip dede’ diye seslenen çocuklar için durdu | Çocuklara oyuncak dağıttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar’da bulunan konutundan ayrılarak ibadete açılan Burhaniye Şehriban Hatun Camii’ne gitti. Çamlıca Caddesi üzerinde konvoyu durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Oyuncaklarını alarak çok mutlu olan çocukların ‘Tayyip dede’ diye seslendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.