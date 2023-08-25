Başkan Erdoğan tarihi Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Son dakika haberleri… Zafer programları için Bitlis’te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada vatandaşlara yaptığı konuşmadan sonra tarihi Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

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