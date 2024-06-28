28 Haziran 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası hükümet, dar ve orta gelirlilerin konuta erişimi için çalışma başlatıyor. Yeni finansal formüllerin üretilmesi için hazırlık yapılacak. Hazine ile TOKİ sahaya inecek, kapsamlı bir destek paketi oluşturulacak.