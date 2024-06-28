Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası hükümet, dar ve orta gelirlilerin konuta erişimi için çalışma başlatıyor. Yeni finansal formüllerin üretilmesi için hazırlık yapılacak. Hazine ile TOKİ sahaya inecek, kapsamlı bir destek paketi oluşturulacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN