19 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Tahran'da Çağrı Filmi müziği ile karşılandı
Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek olan Başkan Erdoğan Tahran'a gitti. Başkan Erdoğan için düzenlenen karşılamada "Çağrı Filmi" müziği çaldı.