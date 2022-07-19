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Başkan Erdoğan Tahran'da Çağrı Filmi müziği ile karşılandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2022 13:22
Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek olan Başkan Erdoğan Tahran'a gitti. Başkan Erdoğan için düzenlenen karşılamada "Çağrı Filmi" müziği çaldı.
Başkan Erdoğan Çağrı Filmi müziği ile karşılandı
Başkan Erdoğan Çağrı Filmi müziği ile karşılandı
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