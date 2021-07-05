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Başkan Erdoğan: ‘Suyun gücünü milletle buluşturuyoruz’ | Külliyede toplu açılış töreni | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duası ardından açılışlar gerçekleşti.

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2021 15:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de baraj su arıtma tesislerinin toplu açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasında su ve suyun kullanımının önemine değinen Erdoğan, 19 yılda Türkiye'nin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Erdoğan, ''Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz'' dedi. Ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duası ardından tesislerin açılışı gerçekleşti.
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