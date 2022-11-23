Başkan Erdoğan Suriye’ye kara harekatı mesajı: Karadan da teröristlerin tepesine ineceğiz! Beton tüneller teröristlerin mezarları olacak

SURİYE’YE KARA HAREKATI OLACAK MI?... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'ye yapılan Pençe Kılıç Hava Harekatı'na da değinen Başkan Erdoğan, "Havadan operasyonlar sadece başlangıçtı. Sınırımızı güvenlik şeridiyle kapatmada kararlıyız. En uygun zamanda karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. Beton tüneller teröristlerin mezarları olacak." ifadelerini kullandı.

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