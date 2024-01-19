19 Ocak 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan Süleymaniye Camii'nde Kur'an okudu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi Hadis Araştırmaları Merkezi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen Hadis Araştırma Takdim ve İcaret Töreninde konuşmasının ardından Kur'an okudu.