19 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Süleymaniye Camii'nde Kur'an okudu

Başkan Erdoğan Süleymaniye Camii'nde Kur'an okudu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2024 13:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi Hadis Araştırmaları Merkezi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen Hadis Araştırma Takdim ve İcaret Töreninde konuşmasının ardından Kur'an okudu.
Erdoğan Süleymaniye Camii’nde Kur’an okudu
Erdoğan Süleymaniye Camii'nde Kur'an okudu
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
Uzay yolculuğu ne kadar sürecek?
Uzay yolculuğu ne kadar sürecek?
Donanmada gurur günü
Donanmada gurur günü
Gazze’de katliam Doğu Kudüs’te zulüm
Gazze'de katliam Doğu Kudüs'te zulüm
Kurum’dan toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sözü
Kurum'dan toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sözü
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İran mı güçlü Pakistan mı?
İran mı güçlü Pakistan mı?
25 kişiye icazet verilecek
25 kişiye icazet verilecek
Başkan Erdoğan Süleymaniye Camii’nde
Başkan Erdoğan Süleymaniye Camii'nde
Murat Kurum Gaziosmanpaşa’da
Murat Kurum Gaziosmanpaşa'da
Sağanak ve lodos alarmı!
Sağanak ve lodos alarmı!
Daha Fazla Video Göster