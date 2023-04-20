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Başkan Erdoğan Sudan’da barış için devrede

A Haber
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Giriş: 20.04.2023 16:08
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sudan’daki taraflarla görüştü, barış çağrısı yaptı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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