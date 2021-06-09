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Başkan Erdoğan: Suç örgütlerine bel bağladılar

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Giriş: 09.06.2021 13:23
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir." ifadelerini kullandı. "Kanal İstanbul İstanbul'un ve ülkemizin iftiharı olacak" diyen Başkan Erdoğan "İnşallah müsilaj belasından kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz. Haliç'i nasıl temizlediysek Marmara'yı da temizleyeceğiz. Meseleyi ilk andan itibaren takip ettik. Alınan numuneler TÜBİTAK'ta incelemeye alındı." dedi.
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