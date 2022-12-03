03 Aralık 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Şu anda bu alanda 110 bin kişi var, bu bir rekor
Başkan Erdoğan, Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde '' Az önce resmi rakamı aldım. Şu anda bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de Şanlıurfa. Nemrut'u kendi ateşinde boğan, Hazreti İbrahim'ini sabrın zaferinin sembolü Hazreti Eyüp'ün, dünyanın en büyük sulama projesi GAP'ın şehri Şanlıurfa, inşallah Türkiye Yüzyılının da yıldızı olacaktır. Ülkemizin yaş ortalaması en genç şehri olan Şanlıurfa, geçmişimizin şanlı temsilcisi, geleceğimizin teminatı, gönüllerimizdeki yerini giderek daha da güçlendiriyor.'' dedi.