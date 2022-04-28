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Başkan Erdoğan sözünü almıştı! Selçuk Bayraktar iftarda öğrencilerle buluştu

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Giriş: 28.04.2022 13:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan beş gün önce üniversite öğrencileri ile iftarda bir araya gelmiş, buluşmada öğrencilerin davetini Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'a iletmişti. Bayramdan önce iftara katılacağı sözünü veren Selçuk Bayraktar o davete icabet etti. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
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İftarda öğrencilerle buluştu
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