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Başkan Erdoğan söyledi, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2021 16:39
Güncelleme:30.08.2021 16:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. 30 Ağustos 2023 olarak duyurulan projenin bitirilme tarihini geç bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerek projenin yüklenici firması ile konuştu. Bu konuşma sonunda Ay Yıldız Projesi'nin bitirilme tarihi 19 Mayıs 2023'e çekildi.
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