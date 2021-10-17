17 Ekim 2021, Pazar
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Başkan Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür anketlerle yapılan manipülasyonlarla gerçekten bıktık. Milletin gönlüne giremeyenler sahte anketlerle milleti kandırabileceklerini zannediyorlar" dedi