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Başkan Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.10.2021 12:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür anketlerle yapılan manipülasyonlarla gerçekten bıktık. Milletin gönlüne giremeyenler sahte anketlerle milleti kandırabileceklerini zannediyorlar" dedi
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