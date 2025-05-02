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Başkan Erdoğan: Somali’de son aşamasındayız! Türkmen gazı için kritik viraj

Başkan Erdoğan: Somali’de son aşamasındayız! Türkmen gazı için kritik viraj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 15:12
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Somali ile üretim paylaşım anlaşmaları 16 bin kilometkarelik 3 ayrı kara alanında çalışmalar yapılacak ve sondaj çalışmasına geçilecek. Keşif olursa stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacak. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak, yeni iş imkanları sağlanacaktır. Somali için yeni yatırımlar ve iş imkanları ile bu süreç kalkınmalarını daha da artıracaktır. Türkmenistan doğal gazında ilk akışı 1 Mart'ta İran üzerinden başlattık. 1,3 milyar metreküp doğal gaz akışını yıl sonuna kadar sağlamış olacağız. Hedefimiz anlaşmayı 5 yıl daha uzatıp bu gazı ülkemize getirmektir.” sözlerine yer verdi.
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Başkan Erdoğan: Somali’de son aşamasındayız! Türkmen gazı için kritik viraj
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