12 Mayıs 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan 'sokak hayvanları' talimatını yineledi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanları sorununun çözümü için belediye başkanlarına verdiği talimatı yineledi. Çalışmalar çerçevesinde 81 ile barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak.