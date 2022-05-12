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Başkan Erdoğan 'sokak hayvanları' talimatını yineledi!

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Giriş: 12.05.2022 17:14
Güncelleme:12.05.2022 17:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanları sorununun çözümü için belediye başkanlarına verdiği talimatı yineledi. Çalışmalar çerçevesinde 81 ile barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak.
Başkan Erdoğan ’sokak hayvanları’ talimatını yineledi!
Başkan Erdoğan 'sokak hayvanları' talimatını yineledi!
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