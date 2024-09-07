Başkan Erdoğan: Siz bu kılıçları kim çekiyorsunuz?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan askeri mezuniyet töreninde kılıç çeken teğmenlere yönelik konuşurken "O kılıçları kime çekiyorsunuz? Bu kendini bilmezler ordudan temizlenecek" dedi.

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