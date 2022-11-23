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Başkan Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz

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Giriş: 23.11.2022 13:50
Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Siyasette küslük, dargınlık olmaz" cevabını verdi.
’’Siyasette küslük, dargınlık olmaz’’
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