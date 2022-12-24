Başkan Erdoğan: Siyaset er meydanıdır! Biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '' Atalarımızın 'Makam adamı bozmaz, ayarını ortaya çıkarır' diye bir sözü var. Şimdi birileri çıkmış beceremedikleri rekabeti yalanla yapıyor. Siyaset er meydanıdır. Biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Karşımıza çıkanlar er olacak er.'' dedi.