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Başkan Erdoğan Sisak İslam kültür merkezi açılışına katıldı

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Giriş: 08.09.2022 16:02
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun son durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti. Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde mevkidaşı Milanovic tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan Sisak kentinde İslam kültür merkezi açılışına katıldı.
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Sisak İslam kültür merkezi açılışı
Sisak İslam kültür merkezi açılışı
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