Başkan Erdoğan Şırnak'ta Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na telefonla bağlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta bir otelde 22 il ve 194 belediye başkanının katılımıyla düzenlenen "Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı"na telefonundan bağlandı. Başkan Erdoğan, "Devlet olarak sadece teröristlerin açtıkları çukurları kapatmakla kalmadık aynı zamanda şehri baştan sona inşa ederek tüm yaraları sarmak suretiyle Şırnak'ı yeniden ayağa kaldırdık." dedi.