Başkan Erdoğan: Sinsi operasyonları akamete uğratacağız

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Salgınla mücadele kapsamında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "661 milyar liralık kaynakla milletimizin yanında olduk." dedi. "Sinsi operasyonları akamete uğratacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor." ifadelerini kullandı. "Kimsenin gözünün yaşına bakmadık" açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, "Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik." dedi. Başkan Erdoğan, "Hedef İçişleri Bakanı değil hedef Türkiye'dir. İçişleri Bakanımız Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizdeki huzur ortamı var. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak kamuoyunu yönlendiremeye heveslenenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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