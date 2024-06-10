10 Haziran 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek! İşte görüşme tarihi
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile önümüzdeki birkaç gün içerisinde görüşeceği bildirildi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş görüşmenin Çarşamba günü olabileceğini söyledi.