Başkan Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek! İşte görüşme tarihi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile önümüzdeki birkaç gün içerisinde görüşeceği bildirildi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş görüşmenin Çarşamba günü olabileceğini söyledi.

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