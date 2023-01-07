07 Ocak 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Kafaya bak ya kime neyin hesabını soruyorsun, eğitimde her adımı bunlar attı sağlıkta tüm adımı bunlar attı yollarımızı bunlar yaptı viyadüklerimizi bunlar yaptı köprülerimizi bunlar yaptı. Neymiş şimdi onlara hesap sorucakmış, sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun! Bu millet size bunun fırsatını vermez!'' dedi.