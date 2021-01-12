Başkan Erdoğan sert çıktı: Tarih, kültür, medeniyet yoksunları!

Son dakika haberine göre Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geleneksel sporlarımızın tekrar canlanması bizi memnun ediyor. Buna sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Tarih, kültür, medeniyet yoksunu düşmanı kişiler çıktı. Aynı zihniyet bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler. Biz işimize bakalım. Kökü olmayanların akıbeti esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz köklerimize sahip çıkarak maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz." dedi. Öte yandan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 dünya rekoruna sahip 'Alparslan' isimli özel bir yay hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

BUNA SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU

"Bu güzel tesisin Ankara'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Tesisimize bilhassa gençlerimizin dört elle sarılacağından şüphe duymuyorum.

Tesisimizin önümüzdeki dönemde Ankara'nın en cazip yerleri arasına gireceğinden eminim.

At, ok, güreş. Sadece bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir.

Bizde atlar uzak hayalleri, yakın ettiği için kıymetlidir. Elbette at aynı zamanda Peygamber Efendimize miraç yolculuğunda eşlik eden buraktır. Tarihte hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmışsa hemen arkasından büyüme, genişleme dönemine girmiştir. At medeniyet kurma aracıdır.

Geleneksel sporlarımızın tekrar canlanması bizi memnun ediyor. Buna sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Başkan Erdoğan'a 3 dünya rekoruna sahip 'Alparslan' isimli özel bir yay hediye etti.

TARİH, KÜLTÜR, MEDENİYET YOKSUNLARI

Tarih, kültür, medeniyet yoksunu düşmanı kişiler çıktı. Külliye'deki atlı karşılama törenini olduğu gibi, aynı zihniyet bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler. Biz işimize bakalım.

Kökü olmayanların akıbeti esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir.

Biz köklerimize sahip çıkarak maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz.

Kültürümüzde ok ve yay siyasetten sosyal hayata birçok göndermeye sahip zengin anlamlara sahiptir. Yayın merkezi okun ise uç beyliklerini temsil ettiği bu semboller, devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak görülüyordu.

Osmanlı zamanında Okmeydanı'na abdestsiz ve sarhoş girilemiyordu. Okçuluk müsabakası öncesinde mutlaka besleme çekilir, Peygamber Efendimize salavat gönderilirdi.

Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen inançlı, ahlâklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız.

Son dönemdeki tarihimizi ve kültürümüzü anlatan dizilerin ilgi çekmesinin gerisinde milletimizin geçmişini bilme, tanıma ve yaşatma heyecanı yatıyor.

Bu proje daha da kapsamlı hâle en kısa sürede gelecektir.

Bu güzel tesisten çocuklarımızı ve gençlerimizi faydalanmaya teşvik ediyorum.

İdeal bir gençliği yetiştirmek tüm anlattıklarımla buradan geçiyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum."