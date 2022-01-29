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Başkan Erdoğan: Sel oldu geldik, balıkçıya gitmedik

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2022 16:14
Başkan Erdoğan Giresun'da toplu açılış törenine katıldı. Burada da önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım ben hep beraber Doğankent'te Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik, vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor" dedi
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