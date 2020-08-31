Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'da: Konuşmamda esnafımıza bazı müjdeler vereceğim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda düzenenecek Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katılmak için kente geldi. Başkan Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel felaketi bölgesini havadan inceledi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi. Felaketin yaşandığı Dereli'de incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Konuşmamda esnafımıza bazı müjdeler vereceğim." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

İnşallah önümüzdeki yılın ortalarına bilemediniz sonuna kadar bütün çalışmalarımızı tamam erdirelim istiyoruz.

Bütün yollar altyapı üst yapı konutla ve bu konutlarla beraber esnafın sorununu çözelim diyoruz.

Şimdi de zaten konuşmamda bazı müjdeleri de vereceğim.

Ve hiç bekletmeden esnafımız yerlerine kavuşsun istiyoruz. Ama bir taraftan da yıkılacak olan yerler var.

Yıkacağız mecburuz. Artık bu dere yataklarında konut kalmamalı.

Onlara rezerv alanında yapacağımız konutlarla o konutlara taşıyıp çok daha huzurlu bir yere taşıyalım diyoruz.

Çünkü halkımızın başına gelecek olan dertler, belalar sonra bizim yüzümüzden gelmiş olur, biz buna katlanamayız. Eğer devletsek bunu yapmamız lazım.

Bu konuda tabi benim sevgili vatandaşım da bize yardımcı olacak. Biz de süratle bunu bitirip onları oralara taşıyalım.'