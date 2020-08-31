Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'da! Bölgeyi havadan inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda düzenenecek Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katılmak için kente geldi. Başkan Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel felaketi bölgesini havadan inceledi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.