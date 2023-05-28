Başkan Erdoğan seçimi nerede takip edecek? Balkon konuşması nerede olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da olması bekleniyor. Külliye Ankara’da hareketli noktalarda biri ve hazırlıklar yapılıyor. Başkan Erdoğan seçimi nerede takip edecek? Balkon konuşması Külliye’de mi olacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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