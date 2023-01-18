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Başkan Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti: Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek

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Giriş: 18.01.2023 13:47
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada enflasyonla ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Başkan Erdoğan konuşmasında "Enflasyonun hızla düştüğünü göreceğiz. Önümüzdeki aylarda yüzde 40'lara 30'lara düşecek" dedi. "Seçim hangi tarihte yapılacak" sorusuna anlamlı bir yanıt veren Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret ederek "Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek" ifadelerini kullandı. Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef alan açıklamalarına sert yanıt veren Başkan Erdoğan "Alçak saldırıya hak etti cevabı vermek sorumluluğumuz" dedi. Komuta kademesine hedef göstererek skandal açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Başkan Erdoğan "Sen hakaret edecek çapta değilsin, haddini bil" şeklinde konuştu.
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