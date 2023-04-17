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Başkan Erdoğan seçim startına yarın başlayacak! Seçime kadar 40 ilde miting

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 10:09
Seçim beyannamesini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim startını 18 Nisan’da yapacağı mitingle verecek. İlk durak Afyon olacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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