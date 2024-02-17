Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Karadeniz'de devam ediyor! Erdoğan bugün Trabzon ve Rize'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim öncesi il ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan seçime kadar toplam 50 şehre gidecek. Başkan Erdoğan, seçim mitinglerine bugün Trabzon ve Rize ile devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN