Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Karadeniz'de devam edecek! Ordu Başkan Erdoğan'ı bekliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim öncesi il ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan seçime kadar toplam 50 ile gidecek. Başkan Erdoğan, seçim mitinglerine bugün Ordu ve Giresun ile devam edecek. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı.

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