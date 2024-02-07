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Başkan Erdoğan Şanlıurfa'ya gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 09:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesi Şanlıurfa'ya gidecek. Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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