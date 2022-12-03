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Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.12.2022 13:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geliyor. Erdoğan Haliliye ilçesinde 18 Mart caddesinde vatandaşlara hitap edecek. Abide Kavşağı, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre yolu ve köprülü kavşak açılıyor.
Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da
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