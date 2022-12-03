03 Aralık 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geliyor. Erdoğan Haliliye ilçesinde 18 Mart caddesinde vatandaşlara hitap edecek. Abide Kavşağı, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre yolu ve köprülü kavşak açılıyor.