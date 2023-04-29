29 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Şanlıurfa ve Osmaniye halkına hitap etti

Başkan Erdoğan Şanlıurfa ve Osmaniye halkına hitap etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2023 08:46
Yoğun temposu sırasında mide üşütmesi sebebiyle doktorların tavsiyesi üzerine iki gün istirahat eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını evden sürdürdü. Telefonla Şanlıurfa ve Osmaniyelilere hitap eden Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı, "Sizlerin birliği ve beraberliği Türkiye'ye örnek olacaktır" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara AK Parti mitingine hazırlanıyor!
Ankara AK Parti mitingine hazırlanıyor!
Başkan Erdoğan böyle hitap etti
Başkan Erdoğan böyle hitap etti
Kılıçdaroğlu’nun ajansından vizyonsuzluk!
Kılıçdaroğlu'nun ajansından vizyonsuzluk!
Kılıçdaroğlu AK Parti’nin seçim reklamını kopyaladı!
Kılıçdaroğlu AK Parti'nin seçim reklamını kopyaladı!
TİP’li Şık HDP’ye ağır çaktı
TİP'li Şık HDP'ye ağır çaktı
Fatih Erbakan A Haber’de
Fatih Erbakan A Haber'de
Türkiye’de 3 milyon 300 bin konut dönüştü
Türkiye'de 3 milyon 300 bin konut dönüştü
Muhalefete Reklamlar bitti göndermesi...
Muhalefete "Reklamlar bitti" göndermesi...
7’li koalisyona yardımcı eleştirisi
7’li koalisyona "yardımcı" eleştirisi
Petrole kavuşacağımız günler yakın
"Petrole kavuşacağımız günler yakın"
Eski Türkiye’nin hafızalara kazınan çaresizliği
Eski Türkiye’nin hafızalara kazınan çaresizliği
Bakanlık pazarlığı! Bir oya bir koltuk
Bakanlık pazarlığı! Bir oya bir koltuk
Daha Fazla Video Göster