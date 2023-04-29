Başkan Erdoğan Şanlıurfa ve Osmaniye halkına hitap etti

Yoğun temposu sırasında mide üşütmesi sebebiyle doktorların tavsiyesi üzerine iki gün istirahat eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını evden sürdürdü. Telefonla Şanlıurfa ve Osmaniyelilere hitap eden Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı, "Sizlerin birliği ve beraberliği Türkiye'ye örnek olacaktır" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN