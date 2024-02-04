Başkan Erdoğan, Samsun ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı. Başkan Erdoğan telefon bağlantısında, "Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığını, gerekse ilçe belediyelerini Samsun’da silip süpüreceğinize inanıyorum. Bizi bu noktada ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak bu kalan süre içerisinde gece gündüz demeden çalışarak inşallah 31 Mart’ta bu zaferi taçlandırmaya var mıyız? Bu zaferi inşallah beraber kutlamaya var mıyız? Bu vesileyle sizleri tebrik ediyorum" dedi.