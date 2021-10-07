07 Ekim 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan: Salgın başladığından beri, enerji sektöründe fiyatları en alt seviyede tuttuk
AK partisi genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz." dedi.