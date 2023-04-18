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Başkan Erdoğan sahaya indi! Maraton başladı 26 günde 40 miting

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2023 15:15
Başkan Erdoğan seçime günler kala meydanlara indi. 14 Mayıs'a kadar 40 miting düzenlemesi beklenen Başkan Erdoğan, startı AK Parti'nin 2001'de temellerinin atıldığı Afyonkarahisar'da bugün verdi. Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ilk İHA-SİHA gemisi olan TCG Anadolu hakkında ileri geri yorum yapan muhalefete çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan konuşmasında "Savunma Sanayii'nde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardık. CHP lobisi, masanın etrafındaki 7'liler, TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı." dedi.
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