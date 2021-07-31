31 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2021 13:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü!
Başkan Erdoğan afet bölgesinde!
Başkan Erdoğan afet bölgesinde!
Konya’daki katliam! HDP'nin amacı ne?
Konya’daki katliam! HDP'nin amacı ne?
A Haber görüntüledi! İşte o anlar...
A Haber görüntüledi! İşte o anlar...
Antalya'dan kahreden haber! 2 can gitti
Antalya'dan kahreden haber! 2 can gitti
3 bölgede yangın sürüyor
3 bölgede yangın sürüyor
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yangın bölgesi için flaş karar!
Yangın bölgesi için flaş karar!
Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Fahrettin Altun: 'İdeolojik! söylemi provokasyondur
Fahrettin Altun: 'İdeolojik! söylemi provokasyondur
Fethiye'deki yangında sabotaj şüphesi!
Fethiye'deki yangında sabotaj şüphesi!
İyi ki varsın Şahin
"İyi ki varsın Şahin"
Daha Fazla Video Göster