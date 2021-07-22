Başkan Erdoğan, Ruhani ve Caferoviç ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Caferoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınırken, Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bugüne kadar yürüttükleri yüksek düzeydeki iş birliğini ve yakın diyaloğu İran'da görevi devralacak yeni yönetimle de geliştirerek sürdüreceklerini ifade etti. Öte yandan Erdoğan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Caferoviç ile görüşmesinde de karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

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