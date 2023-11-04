Başkan Erdoğan Rize’de vatandaşlara hitap etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize Güneysu'da vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Yerel seçimlerde de inşallah ev ev dolaşarak merkezi ve ilçeleri partimize kazandırmanızı istiyorum." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan konuşmasının ardından otobüsten inerek halkla hatıra fotoğrafı çektirdi.