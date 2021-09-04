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Başkan Erdoğan Rize'de fakülte açılışını gerçekleştirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2021 15:41
Başkan Erdoğan, Rize'de "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı’na katıldı. Üniversitenin Rize'nin gelişimine büyük katkı sağladığına vurgu yapan Erdoğan, başarı çıtasının yukarı taşınması temennisinde bulundu. Başkan Erdoğan burada havalimanının yıl sonuna kadar tamamlanacağının müjdesini verdi.
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